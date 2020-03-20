У гендиректора ЯТЭК подтвердили коронавирусную инфекцию

Днем ранее на режим самоизоляции перешли два министра (экономики, а тажке ЖКХ и энергетики) первый заместитель председателя правительства региона. Они контактировали с менеджерами ЯТЭК, а у министра экономики в этой компании работает сын. На Чукотке подозрение на коронавирусную инфекцию было у сотрудника рудника «Купол» (компания Kinross Gold), который прилетел из Вероны, и другого работника этого же предприятия, контактировавшего с ним. Однако в этом случае окончательный результат проб, полученный из «Вектора», был отрицательный.