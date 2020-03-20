У гендиректора ЯТЭК подтвердили коронавирусную инфекцию
В Якутии официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) у генерального директора компании ЯТЭК Андрея Коробова. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева.
По словам Игнатьевой, окончательный диагноз у заболевшего подтвержден новосибирским научным центром Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске. Еще у пяти человек, которые контактировали с заболевшим, первичные тесты на коронавирус дали положительный результат. Кроме гендиректора ЯТЭК среди них другие топ-менеджеры этой компании и работник гостиницы, где они проживали.
Днем ранее на режим самоизоляции перешли два министра (экономики, а тажке ЖКХ и энергетики) первый заместитель председателя правительства региона. Они контактировали с менеджерами ЯТЭК, а у министра экономики в этой компании работает сын. На Чукотке подозрение на коронавирусную инфекцию было у сотрудника рудника «Купол» (компания Kinross Gold), который прилетел из Вероны, и другого работника этого же предприятия, контактировавшего с ним. Однако в этом случае окончательный результат проб, полученный из «Вектора», был отрицательный.
Три случая заражения на 19 марта отмечено и в Хабаровске — здесь заболели вернувшиеся недавно из Италии. Все заболевшие, по данным краевого минздрава, получают лечение в изолированных боксах инфекционного отделения городской больницы N10. О новых случаях заболевания сообщил 19 марта оперативный штаб по коронавирусу, всего в России 199 случае заражения, 52 из них выявили накануне.