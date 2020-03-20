Полиция Москвы назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта подписал указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещаются любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта до 12 апреля приостанавливается работа московских школ и учреждений допобразования. Возвращающихся из европейских стран, США, Украины и Белоруссии в течение 14 дней просят находиться дома на самоизоляции. Согласно последним данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 253 человек. За сутки было выявлено 54 новых случая заражения.