Полиция Москвы назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город
Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация об ограничении въезда в Москву легковых автомобилей является недостоверной, сообщило управление МВД по Москве. По данным МВД, сотрудники ГИБДД, несущие службу на трассах, не просят водителей прекратить движение в сторону Москвы.
За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность, напоминает МВД. Московская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта подписал указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещаются любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта до 12 апреля приостанавливается работа московских школ и учреждений допобразования. Возвращающихся из европейских стран, США, Украины и Белоруссии в течение 14 дней просят находиться дома на самоизоляции. Согласно последним данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 253 человек. За сутки было выявлено 54 новых случая заражения.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, всего в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом, из них свыше 8700 закончились летальным исходом.