Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса

Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов лишь несколько человек в день, и всего в них участвуют десятки людей. Но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулось более 20 000 добровольцев. Отобранные hVivo люди будут находиться в изоляции под ее наблюдением до тех пор, пока больше не будут заразны. Это может занять около двух недель.