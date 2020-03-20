Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса
Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Это необходимо, чтобы попытаться создать вакцину от коронавируса. За участие в эксперименте они получат по 3500 фунтов ($4480).
В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать конкретного заболевания. Чтобы быстрее проверить эффективность вакцин, специалисты намерено заражают людей, участвующих в эксперименте. О новом коронавирусе по-прежнему известно мало, и лекарств от него еще нет. Но hVIVO надеется, что ее работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины от коронавируса.
Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов лишь несколько человек в день, и всего в них участвуют десятки людей. Но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулось более 20 000 добровольцев. Отобранные hVivo люди будут находиться в изоляции под ее наблюдением до тех пор, пока больше не будут заразны. Это может занять около двух недель.
Как рассказал WSJ один из добровольцев, 32-летний графический дизайнер Джейми Спайсер-Льюис, ранее он бесплатно был донором стволовых клеток для больных раком крови. По его словам, он решил участвовать в эксперименте, потому что это не отнимет у него много времени, но может помочь другим людям, а денежное вознаграждение он назвал «вишенкой на торте».