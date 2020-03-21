В Москве готовят дополнительные стационары для пациентов с коронавирусом
В Москве в дополнение к действующим инфекционным больницам и медицинскому комплексу в Коммунарке будет подготовлено для приема пациентов с коронавирусом около десяти корпусов других медицинских учреждений разной направленности. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Не любое помещение может быть использовано для работы с больными коронавирусом, отметила она. «Мы каждую койку хотим обеспечить медицинскими газами, чтобы у каждого больного был доступ к кислороду. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделить "грязные" и "чистые" зоны», – пояснила она.
Два дополнительных стационара уже готовы, добавила Ракова. Принимать пациентов с подозрением на коронавирус теперь могут челюстно-лицевой госпиталь и госпиталь в НИИ им. Склифосовского.
Кроме того, продолжается строительство инфекционного центра в Новой Москве. Его площадь составит 81 300 кв. м. Генеральным подрядчиком по строительству выбран городской холдинг «Мосинжпроект». Работы на стройплощадке ведутся круглосуточно.
В России по данным на 21 марта было выявлено более 250 заболевших коронавирусом. Одна пациентка с инфекцией скончалась, причиной стал оторвавшийся тромб. Больше всего инфицированных в Москве — 131 человек.