В Москве готовят дополнительные стационары для пациентов с коронавирусом

Не любое помещение может быть использовано для работы с больными коронавирусом, отметила она. «Мы каждую койку хотим обеспечить медицинскими газами, чтобы у каждого больного был доступ к кислороду. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделить "грязные" и "чистые" зоны», – пояснила она.