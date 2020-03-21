В Москве закроются фитнес-центры и бассейны из-за коронавируса
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Меры вводятся «с учетом осложнения эпидемиологической ситуации», они будут действовать с 21 марта и до особого распоряжения властей, отмечается в сообщении. К нарушителям будут применяться меры в соответствии с КоАП.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 176 странах. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились свыше 234 000 человек, более 9800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 306 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заболевания (137) зарегистрировано в Москве.