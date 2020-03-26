Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. «Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — сказала она.
«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», – ответила Ракова на вопрос о возможности продления нерабочих дней больше, чем на неделю.
26 марта оперативный штаб сообщил о 136 новых случаях заражения коронавирусом в Москве. Всего в столице выявлено 546 заразившихся. В целом по России к 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
Нерабочей следующую неделю накануне объявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к населению. Он уточнил, что зарплаты будут сохранены. При этом работать продолжат медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт и органы власти всех уровней. Длинные выходные, по словам Путина, предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин позже распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки.