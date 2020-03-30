Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Об обнаружении у 71-летнего принца Чарльза коронавируса представитель монаршей семьи заявил 25 марта. Он сообщил, что результаты теста на вирус оказались положительными. По его словам, заболевание у Чарльза протекало в легкой форме. Супруга принца Чарльза – 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла – также прошла тестирование на коронавирус. Результаты ее теста оказались отрицательными.