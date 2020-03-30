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Принц Чарльз вылечился от коронавируса

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Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи. По его словам, принц Чарльз находится в добром здравии и больше не соблюдает режим самоизоляции.

Он провел семь дней на карантине в шотландском замке Балморал, отмечает ВВС.

Согласно заявлению Букингемского дворца, последний раз королева Великобритании Елизавета II видела своего сына 12 марта.

Об обнаружении у 71-летнего принца Чарльза коронавируса представитель монаршей семьи заявил 25 марта. Он сообщил, что результаты теста на вирус оказались положительными. По его словам, заболевание у Чарльза протекало в легкой форме. Супруга принца Чарльза – 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла – также прошла тестирование на коронавирус. Результаты ее теста оказались отрицательными.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число случаев заражения коронавирусом превысило 634 000, из них почти 30 000 случаев закончились летальным исходом. В Великобритании коронавирус был обнаружен у 17 093 человек, из них 2546 человек умерли.

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