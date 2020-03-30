Путин подписал указ о призыве в армию
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в армию весной 2020 г.
Согласно документу, призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На воинскую службу будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Всего будет призвано около 135 000 человек, отмечается в указе.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, в ближайшее время мероприятий по призыву не планируется, а что будет дальше, зависит от эпидемиологической обстановки. В любом случае все призывники будут сдавать анализы на коронавирус, добавил он.
Ранее Минобороны сообщило, что весенний призыв из-за коронавируса переноситься не будет. Все призывники перед отправкой к местам службы сдадут тест на коронавирус, большинство из них будут отправлены в войска в мае и июне, уточнили в ведомстве. На местах прибытия призывники будут проходить двухнедельный карантин, отмечали в Минобороны.
Весенний призыв объявляется указом президента в последних числах марта, чаще всего 30 марта. Весной 2019 г. в российскую армию было призвано около 135 000 человек.