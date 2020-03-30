Путин подписал указ о призыве в армию

Ранее Минобороны сообщило, что весенний призыв из-за коронавируса переноситься не будет. Все призывники перед отправкой к местам службы сдадут тест на коронавирус, большинство из них будут отправлены в войска в мае и июне, уточнили в ведомстве. На местах прибытия призывники будут проходить двухнедельный карантин, отмечали в Минобороны.