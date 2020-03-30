В Подмосковье умерла пациентка с диагнозом коронавирус

Согласно данным оперативного штаба, в России всего было зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было выявлено еще 302 новых случая, из них 212 в Москве. В Подмосковье за прошедший день диагноз коронавирус подтвердился еще у восьми человек, всего в Московской области была зафиксировано 119 случаев заражения. После выздоровления в Москве выписаны домой 28 человек, в Подмосковье – 10 человек.