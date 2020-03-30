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В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

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В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб. Их возраст – от 76 до 86 лет. При госпитализации у всех была диагностирована пневмония. Двое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Скончавшиеся имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Помимо этого они также страдали от хронического пиелонефрита, бронхиальной астмы, хронической ишемии мозга. У двоих был сахарный диабет.

Ранее оперативный штаб сообщил о скончавшейся в Подмосковье 65-летней пациентке с подтвержденным коронавирусом.

По данным штаба, в России всего было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 302 новых случая, из них 212 – в Москве. В Подмосковье 30 марта диагноз коронавирус подтвердился еще у восьми человек, всего в Московской области было выявлено 119 случаев заражения.

Ранее по теме: Улицы без людей: как выглядит Москва в первый день изоляции

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