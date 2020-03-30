В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

По данным штаба, в России всего было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 302 новых случая, из них 212 – в Москве. В Подмосковье 30 марта диагноз коронавирус подтвердился еще у восьми человек, всего в Московской области было выявлено 119 случаев заражения.