В Москве за сутки более 10 000 человек обратились за пособиями по безработице
Более 10,000 человек обратились за пособиями по безработице в Москве за сутки, рассказала заммэра города Анастасия Ракова. Размер пособия по безработице в период пандемии коронавируса нового типа составит 19,500 руб. в месяц. Компенсация будет выплачиваться ежемесячно с 1 апреля по 30 сентября.
Выплаты смогут получить москвичи, отработавшие в 2020 г. не менее 60 календарных дней. Для этого нужно обратиться в службу занятости и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Все выплаты и регистрация, по словам Раковой, будут сделаны дистанционно.
В Москве, как и по всей стране, с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочая неделя. На это время в городе приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, магазинов одежды и парков. С 30 марта в столице введен режим самоизоляции для всего населения. По данным на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.