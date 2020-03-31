В Москве за сутки более 10 000 человек обратились за пособиями по безработице

В Москве, как и по всей стране, с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочая неделя. На это время в городе приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, магазинов одежды и парков. С 30 марта в столице введен режим самоизоляции для всего населения. По данным на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.