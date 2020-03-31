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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков в России

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Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России, говорится на сайте ведомства.

Разрешить регистрировать браки предлагается только в исключительных случаях. Церемония должна проводиться без посторонних. Даты регистрации, определенные ранее, необходимо перенести на более поздний срок. В качестве возможного варианта в сообщении пресс-службы ведомства указывается «после 1 июня 2020 г.».

По данным на 31 марта, в 73 регионе России было зарегистрировано 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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