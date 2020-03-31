Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после начала сбора денег на маски

Интерес следователей она связывает с объявленным накануне «Альянсом врачей» началом сбора денег на средства защиты для медиков, которые борются с распространением вируса. Участники профсоюза уверены, что сегодня врачам недостаточно масок и других предметов защиты. По словам политика Алексея Навального, 30 марта организации удалось собрать около миллиона рублей.