Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после начала сбора денег на маски
Руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа. Об этом Васильева сообщила в своем твиттере.
Интерес следователей она связывает с объявленным накануне «Альянсом врачей» началом сбора денег на средства защиты для медиков, которые борются с распространением вируса. Участники профсоюза уверены, что сегодня врачам недостаточно масок и других предметов защиты. По словам политика Алексея Навального, 30 марта организации удалось собрать около миллиона рублей.
За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщал оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны.