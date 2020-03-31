Китай не учитывает часть зараженных коронавирусом в статистике

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 31 марта в Китае подтверждено 82 276 случаев заражения коронавирусом, из которых 3309 закончились летальным исходом. В марте количество заболевших в стране росло медленно, при том что в мире их число за этот срок увеличилось примерно в девять раз, превысив 800 000 человек. Поэтому в последние недели власти Китая постепенно смягчают меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, в том числе в Ухане, где началась пандемия.