США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

По данным ВОЗ, коронавирус обнаружен у более чем 719 000 человек в 203 странах, университет Джонса Хопкинса сообщает о свыше 823 000 больных. В России к 12.00 мск было известно о 2337 случаях заражения, сообщал оперативный штаб 31 марта. От коронавируса в стране умерло как минимум 17 человек.