США обошли Китай по числу смертей от коронавируса
В США от коронавируса скончались 3415 человек, подсчитали специалисты университета Джонса Хопкинса – это на 106 больше, чем число летальных исходов в Китае. The New York Times, которая отслеживает случаи заболевания в США вплоть до округов, сообщает о 3433 смертях, вызванных COVID-19.
Всего в мире от коронавируса, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, умерло 40 636 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии: из-за инфекции скончалось 12 428 больных. Всемирная организация здравоохранения, которая обновляет данные с задержкой, сообщает о 33 673 случаях летального исхода.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил распространение вируса чрезвычайной ситуацией. Позднее он подписал закон о крупнейшей в истории страны господдерже объемом в $2 трлн. Средства будут распределены между крупными компаниями, пострадавшими сферами экономики, безработными, а также адресно каждому американцу с удостоверением социального страхования.
По данным ВОЗ, коронавирус обнаружен у более чем 719 000 человек в 203 странах, университет Джонса Хопкинса сообщает о свыше 823 000 больных. В России к 12.00 мск было известно о 2337 случаях заражения, сообщал оперативный штаб 31 марта. От коронавируса в стране умерло как минимум 17 человек.