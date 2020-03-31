В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, отмечается в сообщении. Среди них – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания. Четверо во время лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.