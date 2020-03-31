В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, отмечается в сообщении. Среди них – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания. Четверо во время лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На 12.00 мск оперативный штаб сообщал об 11 скончавшихся от коронавируса в Москве, за предыдущие сутки их стало на пять больше. Общее число летальных исходов в Москве достигло 16, отмечает «Интерфакс».
К полудню 31 марта в России было отмечено 2337 случаев заболевания коронавирусом, всего по стране скончалось 17 человек. По официальным данным, от коронавируса вылечился 121 человек, или 5,1% от общего числа случаев.