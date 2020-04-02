Центр им. Блохина прекратил прием пациентов в отделение химиотерапии
НМИЦ онкологии им. Блохина приостановил со 2 апреля госпитализацию первичных пациентов в отделение химиотерапии, где у одного из сотрудников выявили коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе центра, передает «Интерфакс». Сотрудники отделения распущены на карантин, им всем проведут тест на коронавирус.
Заболевший сотрудник находится на больничном с 25 марта, сейчас его состояние удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет, уточнили в пресс-службе.
Пациенты, которые проходят лечение в отделении, где у сотрудника обнаружили коронавирус, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение. Их лечат врачи из других отделений химиотерапии НМИЦ, для которых предусмотрена специальная защитная одежда и ограничено перемещение по центру.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина», по данным официального сайта, является крупнейшей онкологической клиникой России и Европы. В центре в настоящее время работают более 3500 человек.
В России ко 2 апреля выявлено 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Из них 2475 – в Москве.