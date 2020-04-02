Центр им. Блохина прекратил прием пациентов в отделение химиотерапии

Пациенты, которые проходят лечение в отделении, где у сотрудника обнаружили коронавирус, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение. Их лечат врачи из других отделений химиотерапии НМИЦ, для которых предусмотрена специальная защитная одежда и ограничено перемещение по центру.