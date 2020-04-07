Сервис по продаже диссертаций оказался в списке социально значимых сайтов

Накануне Минкомсвязи опубликовало приказ об эксперименте по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. В список таких сервисов вошли как сайты органов власти и государственных медиа, так и тематические сайты – например, форумы дачников и сайты рецептов. Приказ предписывает, что через месяц большинство социально значимых сайтов должно иметь отдельную версию без встроенного потокового видео. На сайты из раздела «Наука» это правило не распространяется.