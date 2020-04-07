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Сервис по продаже диссертаций оказался в списке социально значимых сайтов

Ведомости

В списке социально значимых ресурсов, составленном Минкомсвязи, есть сайт «Научные статьи.ру», оказывающий услуги по написанию курсовых работ, дипломов и диссертаций, внимание на этот сайт обратила «Новая газета». По условиям эксперимента, который до 1 июля проводят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг», доступ к социально значимым сайтам бесплатный.

Сайт расположен в перечне под номером 262, в разделе «Наука». Авторы перечня называют его «информационным ресурсом». Сайт, продающий написание научных работ, находится рядом с библиотеками научных публикаций («Киберленинка», eLIBRARY), сервисами дистанционного обучения и научно-популярными изданиями («Популярная механика», National Geographic Russia).

Реклама услуг по написанию научных трудов была запрещена в ноябре 2018 г. Закон о рекламе устанавливает штраф от 100 000 до 500 000 руб. для юридических лиц и от 2000 до 2500 руб. для физических лиц.

Накануне Минкомсвязи опубликовало приказ об эксперименте по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. В список таких сервисов вошли как сайты органов власти и государственных медиа, так и тематические сайты – например, форумы дачников и сайты рецептов. Приказ предписывает, что через месяц большинство социально значимых сайтов должно иметь отдельную версию без встроенного потокового видео. На сайты из раздела «Наука» это правило не распространяется.

Ранее по теме: Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов с бесплатным доступом

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