Сервис по продаже диссертаций оказался в списке социально значимых сайтов
В списке социально значимых ресурсов, составленном Минкомсвязи, есть сайт «Научные статьи.ру», оказывающий услуги по написанию курсовых работ, дипломов и диссертаций, внимание на этот сайт обратила «Новая газета». По условиям эксперимента, который до 1 июля проводят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг», доступ к социально значимым сайтам бесплатный.
Сайт расположен в перечне под номером 262, в разделе «Наука». Авторы перечня называют его «информационным ресурсом». Сайт, продающий написание научных работ, находится рядом с библиотеками научных публикаций («Киберленинка», eLIBRARY), сервисами дистанционного обучения и научно-популярными изданиями («Популярная механика», National Geographic Russia).
Реклама услуг по написанию научных трудов была запрещена в ноябре 2018 г. Закон о рекламе устанавливает штраф от 100 000 до 500 000 руб. для юридических лиц и от 2000 до 2500 руб. для физических лиц.
Накануне Минкомсвязи опубликовало приказ об эксперименте по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. В список таких сервисов вошли как сайты органов власти и государственных медиа, так и тематические сайты – например, форумы дачников и сайты рецептов. Приказ предписывает, что через месяц большинство социально значимых сайтов должно иметь отдельную версию без встроенного потокового видео. На сайты из раздела «Наука» это правило не распространяется.