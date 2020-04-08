Кремль прокомментировал ситуацию с неоплачиваемыми отпусками россиян
Разбираться с выплатой зарплат людям во время объявленных в России нерабочих дней должно правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга.
«Конечно же, на это обращают внимание. Но будут ли какие-то меры приниматься и какие могут приниматься меры, это я вас перенаправляю в правительство», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли в нынешних условиях закрыть глаза на предприятия, которые отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) представил исследование «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 г.», в котором говорилось, что почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, хотя компании не имеют на это права. В опросе приняли участие около 1000 предприятий. Исследование проводилось с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным в качестве одной из мер против распространения коронавирусной инфекции.
25 марта Путин во время обращения к нации объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Песков тогда пояснял, что те, кто работал до сих пор на «удаленке», будут продолжать работать. Позже Власти Москвы и Подмосковья разрешили работать зоомагазинам, салонам сотовой связи, продавцам оптики и медицинского оборудования, а также салонам красоты с медицинской лицензией. 2 апреля президент продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до конца месяца.
Порядок начисления зарплаты разъясняли в Роструде: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, так как этот период не относится к праздничным дням или выходным.