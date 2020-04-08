Кремль прокомментировал ситуацию с неоплачиваемыми отпусками россиян

25 марта Путин во время обращения к нации объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Песков тогда пояснял, что те, кто работал до сих пор на «удаленке», будут продолжать работать. Позже Власти Москвы и Подмосковья разрешили работать зоомагазинам, салонам сотовой связи, продавцам оптики и медицинского оборудования, а также салонам красоты с медицинской лицензией. 2 апреля президент продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до конца месяца.