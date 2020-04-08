Путин поручил ввести автопродление паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить механизм автоматического продления паспортов и водительских прав. Удостоверения, у которых истекает срок действия, должны быть продлены не менее чем на три месяца. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», – сказал Путин на видеосовещании.
Путин проводит совещание с руководителями регионов, на нем также присутствуют премьер Михаил Мишустин и министры. Во время совещания Путин также объявил о повышенных пособиях для людей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса, и о надбавках медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
В России, по данным оперативного штаба на 8 апреля, выявлено 8672 заболевших COVID-19, 5841 больной – в Москве. Введенные из-за коронавируса по указу президента нерабочие дни продлены вплоть до конца апреля. Многофункциональные центры (МФЦ), сотрудники которых оказывают госуслуги, ограничили работу во время нерабочих дней. В Москве закрылось большинство центров «Мои документы», кроме дежурных МФЦ (по одному на район). Они открыты только для того, чтобы регистрировать смерти.