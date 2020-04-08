Путин поручил ввести автопродление паспортов и водительских прав

В России, по данным оперативного штаба на 8 апреля, выявлено 8672 заболевших COVID-19, 5841 больной – в Москве. Введенные из-за коронавируса по указу президента нерабочие дни продлены вплоть до конца апреля. Многофункциональные центры (МФЦ), сотрудники которых оказывают госуслуги, ограничили работу во время нерабочих дней. В Москве закрылось большинство центров «Мои документы», кроме дежурных МФЦ (по одному на район). Они открыты только для того, чтобы регистрировать смерти.