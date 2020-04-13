В Москве впервые оштрафовали предпринимателя за нарушение режима самоизоляции

До сих пор за нарушение привлекали к ответственности только физических лиц. В общей сложности только 13 апреля в районные суды поступили 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении физлиц. Из них два дела были возвращены для устранения недостатков. Восемь рассмотрены, всем назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.