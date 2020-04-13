В Москве впервые оштрафовали предпринимателя за нарушение режима самоизоляции
Останкинский районный суд вынес постановление о привлечении к ответственности за нарушение режима самоизоляции в отношении индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Ему назначен штраф в 50 000 руб.
Этот предприниматель продавал продукты быстрого питания покупателям с нарушениями 1 апреля, следует из сообщения суда. В частности, это было контактное получение продукции, когда покупатель посещал предприятие. О каком именно предприятии идет речь, суд не уточнил. Нарушение произошло на перронной площади Савеловского вокзала.
До сих пор за нарушение привлекали к ответственности только физических лиц. В общей сложности только 13 апреля в районные суды поступили 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении физлиц. Из них два дела были возвращены для устранения недостатков. Восемь рассмотрены, всем назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.
Во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 м от места фактического проживания без оснований, предусмотренных действующими нормами, уточняет суд, и игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции.