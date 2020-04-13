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В Москве впервые оштрафовали предпринимателя за нарушение режима самоизоляции

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Останкинский районный суд вынес постановление о привлечении к ответственности за нарушение режима самоизоляции в отношении индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Ему назначен штраф в 50 000 руб.

Этот предприниматель продавал продукты быстрого питания покупателям с нарушениями 1 апреля, следует из сообщения суда. В частности, это было контактное получение продукции, когда покупатель посещал предприятие. О каком именно предприятии идет речь, суд не уточнил. Нарушение произошло на перронной площади Савеловского вокзала.

До сих пор за нарушение привлекали к ответственности только физических лиц. В общей сложности только 13 апреля в районные суды поступили 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении физлиц. Из них два дела были возвращены для устранения недостатков. Восемь рассмотрены, всем назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.

Во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 м от места фактического проживания без оснований, предусмотренных действующими нормами, уточняет суд, и игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных