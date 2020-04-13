В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Всего 13 апреля московские суды оштрафовали восемь человек за нарушение режима самоизоляции, уточнила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, всем выписаны штрафы в минимальном размере — 15 000 руб. Как уточнила Солопова, в каждом случае граждане отошли более чем на 100 м от дома без надобности и игнорировали разъяснения полицейских о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Один из оштрафованных отъехал от дома на 14 км.