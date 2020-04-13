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В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

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В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова. По словам представителя суда, административные штрафы в размере 15 000 руб. выписали трем гражданам, задержанным возле одного здания в одно и то же время. У двух оштрафованных одинаковая фамилия, сказал Енгибаров, не уточнив, являются ли они родственниками.

За нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во время угрозы распространения опасного заболевания гражданину грозит штраф в размере от 15 000 до 40 000 руб.

Всего 13 апреля московские суды оштрафовали восемь человек за нарушение режима самоизоляции, уточнила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, всем выписаны штрафы в минимальном размере — 15 000 руб. Как уточнила Солопова, в каждом случае граждане отошли более чем на 100 м от дома без надобности и игнорировали разъяснения полицейских о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Один из оштрафованных отъехал от дома на 14 км.

В Москве ввели режим самоизоляции 30 марта. Он будет действовать до 1 мая. Всего с момента введения режима за его нарушение оштрафовали 22 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных