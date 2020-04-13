В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова. По словам представителя суда, административные штрафы в размере 15 000 руб. выписали трем гражданам, задержанным возле одного здания в одно и то же время. У двух оштрафованных одинаковая фамилия, сказал Енгибаров, не уточнив, являются ли они родственниками.
За нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во время угрозы распространения опасного заболевания гражданину грозит штраф в размере от 15 000 до 40 000 руб.
Всего 13 апреля московские суды оштрафовали восемь человек за нарушение режима самоизоляции, уточнила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, всем выписаны штрафы в минимальном размере — 15 000 руб. Как уточнила Солопова, в каждом случае граждане отошли более чем на 100 м от дома без надобности и игнорировали разъяснения полицейских о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Один из оштрафованных отъехал от дома на 14 км.
В Москве ввели режим самоизоляции 30 марта. Он будет действовать до 1 мая. Всего с момента введения режима за его нарушение оштрафовали 22 человека.