Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным в ближайшие три месяца. Копия документа размещена на сайте правительства.
В апреле – июне пособие по безработице для потерявших работу после 1 марта составит 12 130 руб. (размер МРОТ). На эти выплаты из бюджета будут выделены 33,36 млрд руб.
«Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле – июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 руб. за каждого ребенка», – отмечается в документе.
Автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.
По данным оперативного штаба, 17 апреля было зарегистрировано более 4000 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число заболевших превысило 32 000 человек, 273 человека с диагнозом COVID-19 скончались.