Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

«Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле – июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 руб. за каждого ребенка», – отмечается в документе.