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Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным в ближайшие три месяца. Копия документа размещена на сайте правительства.

В апреле – июне пособие по безработице для потерявших работу после 1 марта составит 12 130 руб. (размер МРОТ). На эти выплаты из бюджета будут выделены 33,36 млрд руб.

«Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле – июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 руб. за каждого ребенка», – отмечается в документе.

Автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.

По данным оперативного штаба, 17 апреля было зарегистрировано более 4000 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число заболевших превысило 32 000 человек, 273 человека с диагнозом COVID-19 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных