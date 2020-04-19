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Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России

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Решение о продлении режима нерабочих дней в России или его завершении будет приниматься на следующей неделе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». При этом он отметил, что число заболевших в стране растет и «на плато» выйти пока не удалось.

«На следующей неделе есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», ‒ сказал Песков.

Продление нерабочих дней в России ‒ непростой вопрос, потому что, с одной стороны, в приоритете здоровье граждан, но с другой ‒ нужно «не дать задохнуться экономике», которая и так сейчас находится в кризисном состоянии, добавил пресс-секретарь.

Ранее по теме: В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки

В России, по данным на 19 апреля, выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло более чем в 2,5 раза (в прошлое воскресенье в стране было 15 770 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умер 361 пациент с коронавирусом.

Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам 2 апреля объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.

Ранее по теме: Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных