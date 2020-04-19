Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России
Решение о продлении режима нерабочих дней в России или его завершении будет приниматься на следующей неделе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». При этом он отметил, что число заболевших в стране растет и «на плато» выйти пока не удалось.
«На следующей неделе есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», ‒ сказал Песков.
Продление нерабочих дней в России ‒ непростой вопрос, потому что, с одной стороны, в приоритете здоровье граждан, но с другой ‒ нужно «не дать задохнуться экономике», которая и так сейчас находится в кризисном состоянии, добавил пресс-секретарь.
В России, по данным на 19 апреля, выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло более чем в 2,5 раза (в прошлое воскресенье в стране было 15 770 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умер 361 пациент с коронавирусом.
Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам 2 апреля объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.