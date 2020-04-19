Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России

В России, по данным на 19 апреля, выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло более чем в 2,5 раза (в прошлое воскресенье в стране было 15 770 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умер 361 пациент с коронавирусом.