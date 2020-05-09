«Альпийская Ибица» была одним из центров распространения коронавируса

Постоянное население городка Ишгль, где расположен популярный горнолыжный курорт, составляет около 1500 человек. Ситуация оказывает давление на австрийских чиновников, так как неясно, почему они ждали девять дней, прежде чем закрыть курорт. По данным Bloomberg, 30 немецких туристов уже обратились с иском, который будет принят, если австрийские прокуроры решат выдвинуть обвинения в преступной халатности. Агентство также не исключает, что в суд могут обратиться более 5000 человек.