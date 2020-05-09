«Альпийская Ибица» была одним из центров распространения коронавируса
Власти Исландии предупредили министерство здравоохранение Австрии, что их курорт стал очагом распространения коронавируса еще в начале марта, пишет Bloomberg. Тогда из Ишгля в Исландию вернулись домой 14 туристов, у которых обнаружили коронавирус. Однако австрийские власти закрыли курорт только через неделю после предупреждения.
Постоянное население городка Ишгль, где расположен популярный горнолыжный курорт, составляет около 1500 человек. Ситуация оказывает давление на австрийских чиновников, так как неясно, почему они ждали девять дней, прежде чем закрыть курорт. По данным Bloomberg, 30 немецких туристов уже обратились с иском, который будет принят, если австрийские прокуроры решат выдвинуть обвинения в преступной халатности. Агентство также не исключает, что в суд могут обратиться более 5000 человек.
О том, что множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль в конце марта, писал Der Spiegel. Институт Роберта Коха в Берлине, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, даже назвал Тироль (земля, где находится Ишгль) одним из 10 самых опасных мест в мире по риску заразиться коронавирусом.
Карантин на территории Ишгля объявили 13 марта. При этом покинуть курорт и вернуться на родину разрешили только иностранным туристам. Никаких ограничительных мер для них там не принималось, тесты не проводились. Когда 14 марта власти объявили о закрытии курорта, сотни иностранных туристов набивались в автобусы, многие, уезжая, ночевали в Инсбруке, писала Financial Times.