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«Альпийская Ибица» была одним из центров распространения коронавируса

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Власти Исландии предупредили министерство здравоохранение Австрии, что их курорт стал очагом распространения коронавируса еще в начале марта, пишет Bloomberg. Тогда из Ишгля в Исландию вернулись домой 14 туристов, у которых обнаружили коронавирус. Однако австрийские власти закрыли курорт только через неделю после предупреждения. 

Постоянное население городка Ишгль, где расположен популярный горнолыжный курорт, составляет около 1500 человек. Ситуация оказывает давление на австрийских чиновников, так как неясно, почему они ждали девять дней, прежде чем закрыть курорт. По данным Bloomberg, 30 немецких туристов уже обратились с иском, который будет принят, если австрийские прокуроры решат выдвинуть обвинения в преступной халатности. Агентство также не исключает, что в суд могут обратиться более 5000 человек.

О том, что множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль в конце марта, писал Der Spiegel. Институт Роберта Коха в Берлине, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, даже назвал Тироль (земля, где находится Ишгль) одним из 10 самых опасных мест в мире по риску заразиться коронавирусом.

Ранее по теме: Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса

Карантин на территории Ишгля объявили 13 марта. При этом покинуть курорт и вернуться на родину разрешили только иностранным туристам. Никаких ограничительных мер для них там не принималось, тесты не проводились. Когда 14 марта власти объявили о закрытии курорта, сотни иностранных туристов набивались в автобусы, многие, уезжая, ночевали в Инсбруке, писала Financial Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных