Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число людей, заразившихся коронавирусом, во всем мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860.
Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек. На втором месте по числу заболевших оказалась Испания (222 857), на третьем — Италия (218 268), на четвертом — Великобритания (216 525).
Россия занимает пятое место по числу заболевших. По данным на 9 мая, в стране было выявлено более 198 000 заразившихся коронавирусом, в Москве число инфицированных превысило 100 000.