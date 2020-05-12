Дорожные камеры на въезде в Москву научились определять машины без пропусков

Законодательное собрание Нижегородской области 30 апреля внесло в Госдуму законопроект о введении штрафа в размере 5000 руб. за управление машиной без пропуска во время режима самоизоляции. Поправки предлагается внести в КоАП. Авторы законопроекта предлагают штрафовать в автоматическом режиме, используя данные с видеокамер. Первый заместитель думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков говорил, что штраф с камер незаконен. По его мнению, штрафов в соответствии со ст. 20.6.1 и 6.3. КоАПа за нарушение ограничений достаточно.