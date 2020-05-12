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Дорожные камеры на въезде в Москву научились определять машины без пропусков

Ведомости

На въездах в Москву сотрудники ГИБДД начали останавливать только автомобили, на которые не оформлены цифровые пропуска, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгения Леглера. По его словам, выявлять такие машины помогает новая система под названием «Карантин». Она работает на установленных в городе камерах (около 2500 шт.).

«Сотрудник полиции самостоятельно имеет возможность настроить видеокамеру по направлению к нему, и дальше на планшет будут приходить только "сработки" тех автомобилей, которые едут без пропуска», — пояснил Леглер.

Замначальника московского управления ГИБДД Алексей Диокин пояснил, что с водителями, едущими в столицу без пропуска, сотрудники ГИБДД «проводят разъяснительную работу» и предупреждают о возможном привлечении к административной ответственности. По его словам, с 15 апреля проведено уже более 600 000 проверок машин, въезжающих в Москву. Каждый день на столичных улицах дежурит более 1300 сотрудников ГИБДД.

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Пропускная система действует в Москве с 15 апреля. Передвигаться по городу на общественном транспорте, служебном или личном автомобиле разрешено только при наличии цифрового пропуска. При этом номер машины должен быть вписан в пропуск.

С 22 апреля автоматические камеры стали применяться для наказания водителей – нарушителей ограничительных мер в Москве. Штраф в 5000 руб. выписывает Московская административная дорожная инспекция по ст. 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) региона.

Законодательное собрание Нижегородской области 30 апреля внесло в Госдуму законопроект о введении штрафа в размере 5000 руб. за управление машиной без пропуска во время режима самоизоляции. Поправки предлагается внести в КоАП. Авторы законопроекта предлагают штрафовать в автоматическом режиме, используя данные с видеокамер. Первый заместитель думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков говорил, что штраф с камер незаконен. По его мнению, штрафов в соответствии со ст. 20.6.1 и 6.3. КоАПа за нарушение ограничений достаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных