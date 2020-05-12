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Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Ведомости

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет». Как сообщили в самом центре, это самое крупное единовременное пожертвование за всю его историю.

Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего высказывания о домашнем насилии в интервью Peopletalk. Она заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.

После критики со стороны пользователей телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором извинилась и попыталась объяснить свое заявление. По словам Тодоренко, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой.

Ранее по теме: Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года» за слова о домашнем насилии

25 апреля российская редакция журнала Glamour лишила Тодоренко титула «Женщина года». О прекращении сотрудничества с блогером объявила j7 (входит в PepsiCo) и Pampers. 4 мая Тодоренко опубликовала фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?». Все средства от его монетизации она пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных