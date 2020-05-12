Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет». Как сообщили в самом центре, это самое крупное единовременное пожертвование за всю его историю.
Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего высказывания о домашнем насилии в интервью Peopletalk. Она заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.
После критики со стороны пользователей телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором извинилась и попыталась объяснить свое заявление. По словам Тодоренко, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой.
25 апреля российская редакция журнала Glamour лишила Тодоренко титула «Женщина года». О прекращении сотрудничества с блогером объявила j7 (входит в PepsiCo) и Pampers. 4 мая Тодоренко опубликовала фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?». Все средства от его монетизации она пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.