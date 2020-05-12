Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего высказывания о домашнем насилии в интервью Peopletalk. Она заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.