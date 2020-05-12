В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 53 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Им был поставлен диагноз «пневмония», отмечается в сообщении. Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 1232.
Штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызывать врача на дом.
В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2169 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.
В столице до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам. С 12 мая москвичи в общественных местах обязаны носить маски и перчатки.