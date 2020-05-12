В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2169 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.