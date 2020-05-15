Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,5 млн человек, следует из последних данных американского Университета Джонса Хопкинса. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах.
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в США – свыше 1,4 млн заболевших (более 30% от общего числа в мире). На втором месте по числу выявленных случаев заражения – Россия, где диагноз COVID-19 подтвердился у почти 263 000 человек. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 238 000 инфицированных жителей. На четвертом и пятом местах – Испания и Италия, где коронавирусом заразились более 230 000 и почти 224 000 человек соответственно.
Всего в мире вылечились от COVID-19 свыше 1,6 млн заразившихся, умерли – почти 305 000 пациентов с коронавирусом.
О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 г., ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения.