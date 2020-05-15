Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в США – свыше 1,4 млн заболевших (более 30% от общего числа в мире). На втором месте по числу выявленных случаев заражения – Россия, где диагноз COVID-19 подтвердился у почти 263 000 человек. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 238 000 инфицированных жителей. На четвертом и пятом местах – Испания и Италия, где коронавирусом заразились более 230 000 и почти 224 000 человек соответственно.