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«Яндекс» показал статистику выхода из изоляции крупных городов мира

Ближе всего к своему обычному ритму оказались Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан
Артем Гирш
Lucas Jackson / REUTERS

Аналитики «Яндекса» провели исследование, как жители крупных городов по всему миру возвращаются к привычному ритму жизни после постепенной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Для этого они составили рейтинг роста активности в 42 мировых мегаполисах, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге.

Для подсчета изменений показателей активности аналитики использовали данные самого оживлённого дня в этих городах в феврале-марте. Следовательно, 0% — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса. 100% — уровень активности в самый оживлённый будний день. Из всех изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 20 мая были Стокгольм, с уровнем активности в 88%, а также Брюссель и Нур-Султан, у которых по 75%. В десятку самых активных городов также вошли Минск, Тель-Авив, Баку, Ереван, Таллин, Берлин и Хельсинки. Уровень активности в них варьируется между 74-70%.

Санкт-Петербург занял 23 строчку рейтинга с уровнем активности в 54%. В Москве жители медленнее возвращаются к привычному ритму жизни. Столица заняла 30 строчку с уровнем активности в 48%. В пятерку самых неактивных городов вошли Буэнос-Айрес (31%), Мадрид (30%), Мехико (26%), Рио-де-Жанейро (23%) и Мумбаи (17%).

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В конце марта «Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян. Индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса. Данные подсчитываются после сравнения с уровнем городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 – «‎на улицах много людей» до 5 – «‎все сидят по домам».

Так, по данным на 14.05 мск., в Москве индекс опустился до 2,0 из 5 баллов. В целом во всех крупных городах, по подсчетам «Яндекса», на улицах многолюдно. Например, в Санкт-Петербурге индекс 1,7, в Новосибирске — 1,6, а в Екатеринбурге — 1,1.

В России, по данным на 21 мая, зарегистрировано 317 554 случаев коронавируса. Вылечился от инфекции 92 681 пациент, умерло — 3099. Всего в мире COVID-19 зафиксирован в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Всего уже более 5 млн заболевших, почти 1,9 млн из них выздоровело, а умерло более 328 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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