«Яндекс» показал статистику выхода из изоляции крупных городов мира

Для подсчета изменений показателей активности аналитики использовали данные самого оживлённого дня в этих городах в феврале-марте. Следовательно, 0% — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса. 100% — уровень активности в самый оживлённый будний день. Из всех изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 20 мая были Стокгольм, с уровнем активности в 88%, а также Брюссель и Нур-Султан, у которых по 75%. В десятку самых активных городов также вошли Минск, Тель-Авив, Баку, Ереван, Таллин, Берлин и Хельсинки. Уровень активности в них варьируется между 74-70%.