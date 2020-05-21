«Яндекс» показал статистику выхода из изоляции крупных городов мира

«Яндекс» показал статистику выхода из изоляции крупных городов мираБлиже всего к своему обычному ритму оказались Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан
Аналитики «Яндекса» провели исследование, как жители крупных городов по всему миру возвращаются к привычному ритму жизни после постепенной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Для этого они составили рейтинг роста активности в 42 мировых мегаполисах, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге.
Для подсчета изменений показателей активности аналитики использовали данные самого оживлённого дня в этих городах в феврале-марте. Следовательно, 0% — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса. 100% — уровень активности в самый оживлённый будний день. Из всех изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 20 мая были Стокгольм, с уровнем активности в 88%, а также Брюссель и Нур-Султан, у которых по 75%. В десятку самых активных городов также вошли Минск, Тель-Авив, Баку, Ереван, Таллин, Берлин и Хельсинки. Уровень активности в них варьируется между 74-70%.
Санкт-Петербург занял 23 строчку рейтинга с уровнем активности в 54%. В Москве жители медленнее возвращаются к привычному ритму жизни. Столица заняла 30 строчку с уровнем активности в 48%. В пятерку самых неактивных городов вошли Буэнос-Айрес (31%), Мадрид (30%), Мехико (26%), Рио-де-Жанейро (23%) и Мумбаи (17%).
В конце марта «Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян. Индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса. Данные подсчитываются после сравнения с уровнем городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 – «на улицах много людей» до 5 – «все сидят по домам».
Так, по данным на 14.05 мск., в Москве индекс опустился до 2,0 из 5 баллов. В целом во всех крупных городах, по подсчетам «Яндекса», на улицах многолюдно. Например, в Санкт-Петербурге индекс 1,7, в Новосибирске — 1,6, а в Екатеринбурге — 1,1.
В России, по данным на 21 мая, зарегистрировано 317 554 случаев коронавируса. Вылечился от инфекции 92 681 пациент, умерло — 3099. Всего в мире COVID-19 зафиксирован в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Всего уже более 5 млн заболевших, почти 1,9 млн из них выздоровело, а умерло более 328 000.