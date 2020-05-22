В Москве умерли от коронавирусной инфекции 73 человека

Общее число заболевших COVID-19 в России на 21 мая выросло до 317 554 человек. Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92 681 пациент в России, 7289 из них – за последние сутки. Умерло 3099 пациентов с коронавирусом (плюс 127 умерших за сутки).