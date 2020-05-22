В Москве умерли от коронавирусной инфекции 73 человека
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1867 человек. За сутки умерло на 5 человек больше, чем днем ранее.
В Москве, по данным на 21 мая, с начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 155 219 человек в Москве, 40 682 из них уже выздоровело.
Общее число заболевших COVID-19 в России на 21 мая выросло до 317 554 человек. Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92 681 пациент в России, 7289 из них – за последние сутки. Умерло 3099 пациентов с коронавирусом (плюс 127 умерших за сутки).
В мире новых случаев выздоровления в два раза больше, чем новых смертельных исходов. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса на 0.00 часов мск, в мире заразились 5 073 775 человек. Умерли 330 981 человек. Выздоровели 1 935 943 пациентов.