СМИ сообщили о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы

Источник «Интерфакс» рассказал, что захватчик пришел в банк как обычный клиент, а затем стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери в отделение. По данным агентства, в заложниках сначала оказались пять человек, но потом все, кроме одного, были выведены. При попытке захвата сработала тревожная кнопка, приехавшие на место полицейские ведут переговоры со злоумышленником, отмечает «Интерфакс». Агентство также пишет, что захвативший заложников одет в форму курьера по доставке еды.