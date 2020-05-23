СМИ сообщили о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию поступило сообщение о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщают «РИА Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Полиция и сотрудники Росгвардии выехали на место предполагаемого происшествия.
По данным «РИА Новости», инцидент произошел по адресу Земляной вал, 41. Судя по «Яндекс.Карте», там находятся отделения Сбербанка и Альфа-банка. По данным ТАСС, полиция проверяет Альфа-банк. Неизвестный удерживает до шести человек и угрожает взорвать отделение, сообщает агентство. Мужчина, по данным ТАСС, требует от администрации банка крупную сумму денег.
Источник «Интерфакс» рассказал, что захватчик пришел в банк как обычный клиент, а затем стал угрожать взрывом и потребовал заблокировать двери в отделение. По данным агентства, в заложниках сначала оказались пять человек, но потом все, кроме одного, были выведены. При попытке захвата сработала тревожная кнопка, приехавшие на место полицейские ведут переговоры со злоумышленником, отмечает «Интерфакс». Агентство также пишет, что захвативший заложников одет в форму курьера по доставке еды.
Представитель Альфа-банка сообщил Forbes, что все сотрудники и клиенты покинули отделение, захваченное неизвестным. Захватчик забаррикадировался внутри здания, его требования неизвестны.
Мужчина, напавший на отделение одет в форму сотрудника Delivery Club, передает Baza со ссылкой на очевидца. Сервис сообщил «Ведомостям», что пока не получал запросов от правоохранительных органов. «У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — сообщила пресс-служба.
Движение транспорта в районе, где произошел инцидент, перекрыто.