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Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

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Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.

По словам сотрудника пресс-службы, самочувствие главы нормальное, он находится под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом и начал получать необходимое лечение. В пресс-службе добавили, что исполнение своих обязанностей глава возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно.

О своей госпитализации Шолбан Кара-оол сообщил и сам, в видеообращении на своей странице в соцсети «В контакте». Он сказал, что госпитализирован из-за «страшной заразы», но не хочет, чтобы «болезнь имела самое плохое воздействие».

По словам главы Тувы, вместе с ним в больнице находятся главы администраций Танды, Улук-Хема и подчиненные: «у кого-то воспаление легких, кто-кто в легкой форме, кто-то лежит в реанимации». Он призвал жителей Тувы соблюдать меры профилактики. По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна пациентка с коронавирусом умерла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных