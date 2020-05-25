Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

По словам сотрудника пресс-службы, самочувствие главы нормальное, он находится под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом и начал получать необходимое лечение. В пресс-службе добавили, что исполнение своих обязанностей глава возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно.