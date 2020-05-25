Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе правительства республики.
По словам сотрудника пресс-службы, самочувствие главы нормальное, он находится под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом и начал получать необходимое лечение. В пресс-службе добавили, что исполнение своих обязанностей глава возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно.
О своей госпитализации Шолбан Кара-оол сообщил и сам, в видеообращении на своей странице в соцсети «В контакте». Он сказал, что госпитализирован из-за «страшной заразы», но не хочет, чтобы «болезнь имела самое плохое воздействие».
По словам главы Тувы, вместе с ним в больнице находятся главы администраций Танды, Улук-Хема и подчиненные: «у кого-то воспаление легких, кто-кто в легкой форме, кто-то лежит в реанимации». Он призвал жителей Тувы соблюдать меры профилактики. По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна пациентка с коронавирусом умерла.