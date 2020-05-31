Май в Москве оказался самым дождливым за всю историю наблюдений

Май 2020 г. в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, сообщает портал «Метеоновости». Накопленная за месяц сумма осадков к утру воскресенья составила 146,9 мм, значительно обойдя рекорд 1933 г. — 131,7 мм. В мае в столице выпала почти трехмесячная норма осадков.