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Май в Москве оказался самым дождливым за всю историю наблюдений

Ведомости

Май 2020 г. в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, сообщает портал «Метеоновости». Накопленная за месяц сумма осадков к утру воскресенья составила 146,9 мм, значительно обойдя рекорд 1933 г. — 131,7 мм. В мае в столице выпала почти трехмесячная норма осадков.

Дождь продолжается в Москве и Подмосковье последние несколько дней. До вечера 31 мая погода, согласно прогнозам синоптиков, не улучшится. По-прежнему будет дождливо, поэтому месячная сумма осадков до конца дня еще увеличится.

МЧС в воскресенье распространило экстренное предупреждение, в котором говорится, что помимо осадков в Москве местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 13-18 м/с. Рекомендуется обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями и припарковать автомобиль в безопасном месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных