В Москве число умерших от COVID-19 пациентов превысило 2 550 человек
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 с начала эпидемии в столице — 2 553 человека.
Как сообщили в штабе, у всех 76 умерших пациентов врачи диагностировали пневмонию и выявили коронавирусную инфекцию. Всего в Москве, по последним данным, заразились коронавирусом 180 791 человек. Выздоровели и выписались из больниц 80179 пациентов.
По данным федерального оперативного штаба на 31 мая, общее число инфицированных в 84 регионах страны выросло до 405 843. За все время эпидемии в России от коронавируса к последнему дню мая скончались 4693 пациента. Общее число выздоровевших — 171 883 человека.
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, выявили 6 120 740 6 млн заболевших коронавирусом. 370 854 человек умерли от последствий COVID-19, выздоровели 2 600 866 человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, на втором месте ‒ Бразилия.