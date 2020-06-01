В Москве число умерших от COVID-19 пациентов превысило 2 550 человек

Как сообщили в штабе, у всех 76 умерших пациентов врачи диагностировали пневмонию и выявили коронавирусную инфекцию. Всего в Москве, по последним данным, заразились коронавирусом 180 791 человек. Выздоровели и выписались из больниц 80179 пациентов.