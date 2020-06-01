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В Москве число умерших от COVID-19 пациентов превысило 2 550 человек

Ведомости

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 с начала эпидемии в столице — 2 553 человека.

Как сообщили в штабе, у всех 76 умерших пациентов врачи диагностировали пневмонию и выявили коронавирусную инфекцию. Всего в Москве, по последним данным, заразились коронавирусом 180 791 человек. Выздоровели и выписались из больниц 80179 пациентов.

По данным федерального оперативного штаба на 31 мая, общее число инфицированных в 84 регионах страны выросло до 405 843. За все время эпидемии в России от коронавируса к последнему дню мая скончались 4693 пациента. Общее число выздоровевших — 171 883 человека.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, выявили 6 120 740 6 млн заболевших коронавирусом. 370 854 человек умерли от последствий COVID-19, выздоровели 2 600 866 человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, на втором месте ‒ Бразилия.

Ранее по теме: Число больных коронавирусом в России превысило 400 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных