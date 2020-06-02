Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил
Торжественная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу. Он назвал это событие долгожданным. В этот день также будет открыт музейный комплекс «Дорога памяти», уточнил министр.
«Главный храм Вооруженных Сил и "Дорога памяти" – это посвящение Великой Победе», – сказал Шойгу, добавив, что люди должны приводить в эти места своих детей и внуков, чтобы они могли увидеть, какой ценой «завоевана мирная жизнь».
В свою очередь зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин на совещании с Шойгу заявил, что общая сумма пожертвований на строительство храма составила более 3 млрд руб. Деньги прислали 95 400 физических и 1220 юридических лиц, отметил он. Деньги до сих пор продолжают поступать, люди предлагают расширить храмовую экспозицию, добавил он.
Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами епископ Стефан говорил, что открытие состоится уже после отмены карантинных мер.