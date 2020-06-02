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Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил

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Торжественная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу. Он назвал это событие долгожданным. В этот день также будет открыт музейный комплекс «Дорога памяти», уточнил министр.

«Главный храм Вооруженных Сил и "Дорога памяти" – это посвящение Великой Победе», – сказал Шойгу, добавив, что люди должны приводить в эти места своих детей и внуков, чтобы они могли увидеть, какой ценой «завоевана мирная жизнь».

В свою очередь зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин на совещании с Шойгу заявил, что общая сумма пожертвований на строительство храма составила более 3 млрд руб. Деньги прислали 95 400 физических и 1220 юридических лиц, отметил он. Деньги до сих пор продолжают поступать, люди предлагают расширить храмовую экспозицию, добавил он.

Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами епископ Стефан говорил, что открытие состоится уже после отмены карантинных мер.

Ранее по теме: Каким будет главный храм Вооруженных сил России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных