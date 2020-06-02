Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил

В свою очередь зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин на совещании с Шойгу заявил, что общая сумма пожертвований на строительство храма составила более 3 млрд руб. Деньги прислали 95 400 физических и 1220 юридических лиц, отметил он. Деньги до сих пор продолжают поступать, люди предлагают расширить храмовую экспозицию, добавил он.