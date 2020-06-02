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Песков не стал комментировать задержания на одиночных пикетах

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Президенту Владимиру Путину докладывается обо всем, в том числе и о недавних задержаниях на одиночных пикетах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать задержания, сославшись на то, что не располагает точными данными об их причинах.

Одиночные пикеты в поддержку арестованного создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова начались в Москве 26 мая. Журналист Илья Азар вышел с плакатом к зданию главного управления МВД в Москве. Азара задержали и приговорили к 15 суткам ареста за повторное нарушение правил проведения митинга, также на него было составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию 1 июня, но отложил ее рассмотрение до 5 июня, сообщал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Арест Воронцова и Азара привел к серии одиночных пикетов у здания столичного главка МВД, акции также прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. 28 мая на пикетах были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, 2 июня они подали жалобу в Следственный комитет по поводу воспрепятствования работе СМИ. 29 мая на одиночных пикетах были задержаны 42 человека, 30 мая и 1 июня — 15 и 13 соответственно, сообщал «ОВД-Инфо»

Ранее по теме: В Москве задержали картонную фигуру журналиста Ильи Азара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных