Песков не стал комментировать задержания на одиночных пикетах
Президенту Владимиру Путину докладывается обо всем, в том числе и о недавних задержаниях на одиночных пикетах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать задержания, сославшись на то, что не располагает точными данными об их причинах.
Одиночные пикеты в поддержку арестованного создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова начались в Москве 26 мая. Журналист Илья Азар вышел с плакатом к зданию главного управления МВД в Москве. Азара задержали и приговорили к 15 суткам ареста за повторное нарушение правил проведения митинга, также на него было составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию 1 июня, но отложил ее рассмотрение до 5 июня, сообщал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.
Арест Воронцова и Азара привел к серии одиночных пикетов у здания столичного главка МВД, акции также прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. 28 мая на пикетах были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, 2 июня они подали жалобу в Следственный комитет по поводу воспрепятствования работе СМИ. 29 мая на одиночных пикетах были задержаны 42 человека, 30 мая и 1 июня — 15 и 13 соответственно, сообщал «ОВД-Инфо»