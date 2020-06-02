Песков не стал комментировать задержания на одиночных пикетах

Одиночные пикеты в поддержку арестованного создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова начались в Москве 26 мая. Журналист Илья Азар вышел с плакатом к зданию главного управления МВД в Москве. Азара задержали и приговорили к 15 суткам ареста за повторное нарушение правил проведения митинга, также на него было составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию 1 июня, но отложил ее рассмотрение до 5 июня, сообщал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.