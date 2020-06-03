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Минобороны завершит в июле клинические испытания вакцины от коронавируса

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.

По словам Борисевича, министерство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи «одними из первых не только в России, но и во всём мире завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19» . Они проводились на двух видах животных — обезьянах и хомяках. В время этих испытаний ученые подтвердили защитную эффективность препарата и его безопасность.

Подготовка к клинические испытаниям с участием военных добровольцев начнется с 3 июня. «Планируется, что к концу июля будут завершены все необходимые клинические испытания», — отметил Борисевич. Во вторник, 2 июня Минобороны сообщило, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. В среду туда заедет первая группа военных-добровольцев для обследования, подготовки и участия в испытаниях вакцины. «Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин», — уточнил полковник медицинской службы.

22 мая директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе векторную вакцину от коронавируса на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген COVID-19 ‒ SARS-CoV-2. 26 мая на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил, что ЦНИИ и центр имени Гамалеи разрабатывают рекомбинантную вакцину против новой коронавирусной инфекции и завершили доклинический испытания к 1 июня.

Кроме того, разрабатывается еще 10 прототипов вакцины от коронавируса, заявлял директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов. Над шестью работает «Вектор», еще над двумя – компания «Биокард», по одной готовят Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и МГУ. «Вектор» планирует начать клинические испытания своей вакцины в конце июня – начале июля и закончить их к середине сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных