Минобороны завершит в июле клинические испытания вакцины от коронавируса

По словам Борисевича, министерство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи «одними из первых не только в России, но и во всём мире завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19» . Они проводились на двух видах животных — обезьянах и хомяках. В время этих испытаний ученые подтвердили защитную эффективность препарата и его безопасность.