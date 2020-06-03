Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал ее неверной

Ведомости

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль признал, что стране стоило ввести более жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавируса. «Если бы мы столкнулись с той же болезнью с имеющимися сейчас знаниями, то наш ответ, наверное, был бы чем-то средним между тем, что сделали Швеция и остальной мир», ‒ заявил он в интервью шведскому радио (цитата по Bloomberg).

Докажет ли Швеция бессмысленность карантинов

Страна не ввела запретов для граждан и бизнеса во время эпидемии COVID-19

В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить жесткий карантин, оставив открытыми рестораны, магазины, фитнес-центры и школы для детей до 16 лет. Вместо этого власти призвали людей добровольно соблюдать рекомендации правительства ‒ сохранять социальную дистанцию и не путешествовать. Тегнелль утверждал, что благодаря такому подходу у шведов выработается высокий иммунитет к коронавирусу, что позволит стране избежать второй волны эпидемии.

Однако из-за этой стратегии у Швеции теперь один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире – 43,24 летальных исхода на 100 000 человек населения, по данным Университета Джонса Хопкинса. Это гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее количество подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах, ‒ 38 589 заболевших на 3 июня (умерли 4468 человек).

Отсутствие режима изоляции не помогло экономике Швеции

Но автор стратегии открытости уверен в ее долгосрочной эффективности

Отсутствие жестких мер, по-видимому, не поможет Швеции избежать сокращения экономики и занятости в 2020 г., и оно будет на уровне, сопоставимом с другими странами ЕС. Хотя многие шведы поддерживали выбранную стратегию, сейчас настроение в обществе меняется на фоне смягчения ограничений в других странах. В понедельник правительство Швеции под давлением оппозиции объявило о создании комиссии для проведения расследования по поводу выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных