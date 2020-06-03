Автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал ее неверной
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль признал, что стране стоило ввести более жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавируса. «Если бы мы столкнулись с той же болезнью с имеющимися сейчас знаниями, то наш ответ, наверное, был бы чем-то средним между тем, что сделали Швеция и остальной мир», ‒ заявил он в интервью шведскому радио (цитата по Bloomberg).
В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить жесткий карантин, оставив открытыми рестораны, магазины, фитнес-центры и школы для детей до 16 лет. Вместо этого власти призвали людей добровольно соблюдать рекомендации правительства ‒ сохранять социальную дистанцию и не путешествовать. Тегнелль утверждал, что благодаря такому подходу у шведов выработается высокий иммунитет к коронавирусу, что позволит стране избежать второй волны эпидемии.
Однако из-за этой стратегии у Швеции теперь один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире – 43,24 летальных исхода на 100 000 человек населения, по данным Университета Джонса Хопкинса. Это гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее количество подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах, ‒ 38 589 заболевших на 3 июня (умерли 4468 человек).
Отсутствие жестких мер, по-видимому, не поможет Швеции избежать сокращения экономики и занятости в 2020 г., и оно будет на уровне, сопоставимом с другими странами ЕС. Хотя многие шведы поддерживали выбранную стратегию, сейчас настроение в обществе меняется на фоне смягчения ограничений в других странах. В понедельник правительство Швеции под давлением оппозиции объявило о создании комиссии для проведения расследования по поводу выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.