Автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал ее неверной

Однако из-за этой стратегии у Швеции теперь один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире – 43,24 летальных исхода на 100 000 человек населения, по данным Университета Джонса Хопкинса. Это гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее количество подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах, ‒ 38 589 заболевших на 3 июня (умерли 4468 человек).