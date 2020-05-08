Отсутствие режима самоизоляции не помогло экономике Швеции

Отсутствие режима самоизоляции не помогло экономике ШвецииНо автор стратегии открытости уверен в ее долгосрочной эффективности
В отличие от большинства других европейских государств Швеция не стала вводить режим самоизоляции для борьбы с распространением нового коронавируса. В стране работают магазины, рестораны и даже ночные клубы. Многие назвали это смелым экспериментом на фоне охватившей мир пандемии.
Первые результаты этого эксперимента уже можно оценить: отсутствие строгих ограничений не уберегло экономику от спада, а смертность в стране от COVID-19 значительно выше, чем у соседей. Но автор этой стратегии все равно считает ее правильной.
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