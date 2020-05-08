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Отсутствие режима самоизоляции не помогло экономике Швеции

Но автор стратегии открытости уверен в ее долгосрочной эффективности
Алексей Невельский
Шведская молодежь продолжает собираться в парках, ресторанах и барах, особенно в Стокгольме /David Keyton / AP

В отличие от большинства других европейских государств Швеция не стала вводить режим самоизоляции для борьбы с распространением нового коронавируса. В стране работают магазины, рестораны и даже ночные клубы. Многие назвали это смелым экспериментом на фоне охватившей мир пандемии.

Первые результаты этого эксперимента уже можно оценить: отсутствие строгих ограничений не уберегло экономику от спада, а смертность в стране от COVID-19 значительно выше, чем у соседей. Но автор этой стратегии все равно считает ее правильной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных