Журналист Илья Азар вышел на свободу
Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания МВД в Москве, сообщает «Новая газета». Комментируя изданию свой арест, Азар предположил, что власти «решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше».
Азара задержали 26 мая после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 28 мая журналиста «Новой газеты» арестовали на 15 суток. Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.
Проект бывшего сотрудника МВД Владимира Воронцова «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Воронцова задержали 7 мая, его обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля.