Журналист Илья Азар вышел на свободу

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания МВД в Москве, сообщает «Новая газета». Комментируя изданию свой арест, Азар предположил, что власти «решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше».