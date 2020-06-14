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Испания откроет восточную границу с Европой раньше срока

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Испания перенесла открытие границ с большинством стран Шенгенской зоны на 21 июня ‒ на 10 дней раньше запланированного срока, сообщает Reuters. Граница Испании с Португалией останется закрытой до 1 июля.

Решение открыть границы с июля было оглашено 25 мая, правительство страны также заявило об отмене других ограничений. 9 июня Испания в рамках эксперимента разрешила некоторым туристам из Германии с 15 июня посещать Ибицу, Мальорку и Менорку. Германия была выбрана в качестве опытной страны из-за схожести эпидемических обстановок, отмечают источники El Pais.

Испания закрыла границы для иностранных туристов из-за распространения коронавируса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе. Коронавирус был обнаружен у 294 375 жителей страны, больше случаев заражения в Европе было выявлено только в Великобритании, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных