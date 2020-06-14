Испания откроет восточную границу с Европой раньше срока

Испания закрыла границы для иностранных туристов из-за распространения коронавируса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе. Коронавирус был обнаружен у 294 375 жителей страны, больше случаев заражения в Европе было выявлено только в Великобритании, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).