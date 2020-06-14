Испания откроет восточную границу с Европой раньше срока
Испания перенесла открытие границ с большинством стран Шенгенской зоны на 21 июня ‒ на 10 дней раньше запланированного срока, сообщает Reuters. Граница Испании с Португалией останется закрытой до 1 июля.
Решение открыть границы с июля было оглашено 25 мая, правительство страны также заявило об отмене других ограничений. 9 июня Испания в рамках эксперимента разрешила некоторым туристам из Германии с 15 июня посещать Ибицу, Мальорку и Менорку. Германия была выбрана в качестве опытной страны из-за схожести эпидемических обстановок, отмечают источники El Pais.
Испания закрыла границы для иностранных туристов из-за распространения коронавируса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе. Коронавирус был обнаружен у 294 375 жителей страны, больше случаев заражения в Европе было выявлено только в Великобритании, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).