В апреле сотни россиян побывали за рубежом при закрытых границах
Россияне отправлялись за границу с официальными, деловыми или туристическими целями. Среди россиян, посещавших Южную Корею, более 1000 были сотрудниками морских экипажей. По россиянам, которые побывали в Турции, цели поездок не уточняются. Прибытия россиян в апреле не зафиксировали Кипр, Шри-Ланка и Испания.
Гендиректор сервиса по бронированию билетов «ВИП сервис» Дмитрий Горин объяснил эти поездки тем, что при закрытых границах уехать из страны могли лица с двойным гражданством либо люди с видом на жительство в другой стране.
Россия остановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составили только эвакуационные рейсы по вывозу граждан из других стран на родину. 20 марта закрылись сухопутные и речные границы. Выехать за рубеж могло несколько категорий граждан: дипломаты, жители Калининградской области, сотрудники международных организаций и люди, которым нужно было отправиться на похороны близкого человека. В июне правительство России частично открыло границы. Теперь россиянам можно выезжать из страны к больным родственникам, по работе, учебе или на лечение.