В апреле сотни россиян побывали за рубежом при закрытых границах

Россия остановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составили только эвакуационные рейсы по вывозу граждан из других стран на родину. 20 марта закрылись сухопутные и речные границы. Выехать за рубеж могло несколько категорий граждан: дипломаты, жители Калининградской области, сотрудники международных организаций и люди, которым нужно было отправиться на похороны близкого человека. В июне правительство России частично открыло границы. Теперь россиянам можно выезжать из страны к больным родственникам, по работе, учебе или на лечение.