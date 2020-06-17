Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения

Говоря о значительном дефиците кадров медицинских работников, Краснов сообщил, что в 2019 г. в Курганской области медицинские организации были укомплектованы врачами на 40%, а средним медицинским персоналом – на 61%. «В текущем году ситуация существенно не улучшилась. Такие примеры не редкость», – отметил он. Прокуратура планирует продолжить вести жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в сфере здравоохранения и за целевым расходованием бюджетных средств, заключил Краснов.