Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения
Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации. В частности, он обратил внимание на неудовлетворительное состояние больниц, недостаточный арсенал оборудования и дефицит кадров.
Прокурорские проверки 2019 г. показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил Краснов. «Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная», – добавил он. При этом закупленное дорогостоящее медицинское оборудование долгое время не использовалось в лечебных организациях Дагестана, Карелии, Чечни, Калининградской, Астраханской, Вологодской областей и других регионов, отметил генпрокурор.
Говоря о значительном дефиците кадров медицинских работников, Краснов сообщил, что в 2019 г. в Курганской области медицинские организации были укомплектованы врачами на 40%, а средним медицинским персоналом – на 61%. «В текущем году ситуация существенно не улучшилась. Такие примеры не редкость», – отметил он. Прокуратура планирует продолжить вести жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в сфере здравоохранения и за целевым расходованием бюджетных средств, заключил Краснов.