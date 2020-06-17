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Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения

Ведомости

Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации. В частности, он обратил внимание на неудовлетворительное состояние больниц, недостаточный арсенал оборудования и дефицит кадров.

Прокурорские проверки 2019 г. показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил Краснов. «Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная», – добавил он. При этом закупленное дорогостоящее медицинское оборудование долгое время не использовалось в лечебных организациях Дагестана, Карелии, Чечни, Калининградской, Астраханской, Вологодской областей и других регионов, отметил генпрокурор.

Говоря о значительном дефиците кадров медицинских работников, Краснов сообщил, что в 2019 г. в Курганской области медицинские организации были укомплектованы врачами на 40%, а средним медицинским персоналом – на 61%. «В текущем году ситуация существенно не улучшилась. Такие примеры не редкость», – отметил он. Прокуратура планирует продолжить вести жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в сфере здравоохранения и за целевым расходованием бюджетных средств, заключил Краснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных