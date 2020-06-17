ВОЗ прекратила испытания препарата от малярии как лекарства от коронавируса

По ее словам, исследования показали, что применение гидроксихлорохина не влияет на смертность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. «Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», — сказала она.