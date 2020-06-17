ВОЗ прекратила испытания препарата от малярии как лекарства от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не продолжать испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для лечения COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила эксперт организации Анна Мария Рестрепо.
По ее словам, исследования показали, что применение гидроксихлорохина не влияет на смертность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. «Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», — сказала она.
ВОЗ 25 мая приостановила испытания гидроксихлорохина. Решение было принято после того, как управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявило об опасности самостоятельного приема препарата. Лекарство может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти, сообщало управление. Позже ведомство запретило использовать в США гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус нового типа был быявлен у более чем млн человек. 2,1 млн случаев COVID-19 приходится на США. С начала пандемии от COVID-19 погибли более 443 000 человек в 188 странах мира.