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ВОЗ прекратила испытания препарата от малярии как лекарства от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не продолжать испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для лечения COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила эксперт организации Анна Мария Рестрепо.

По ее словам, исследования показали, что применение гидроксихлорохина не влияет на смертность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. «Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», — сказала она.

ВОЗ 25 мая приостановила испытания гидроксихлорохина. Решение было принято после того, как управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявило об опасности самостоятельного приема препарата. Лекарство может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти, сообщало управление. Позже ведомство запретило использовать в США гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус нового типа был быявлен у более чем млн человек. 2,1 млн случаев COVID-19 приходится на США. С начала пандемии от COVID-19 погибли более 443 000 человек в 188 странах мира.

Ранее по теме: Минздрав заявил о применении в России восхваляемого ВОЗ лекарства против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных