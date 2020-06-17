Минздрав заявил о применении в России восхваляемого ВОЗ лекарства против COVID-19

При лечении тех пациентов, у которых коронавирусная инфекция сопровождается воспалением, дексаметазон действительно оказывает эффект, сказал Авдеев. Он отметил, что как противовоспалительный препарат он используется уже несколько десятилетий, его применение прописано в последний редакции перечня Минздрава. Министерство включило дексаметазон в список лекарств, применяемых для лечения COVID-19, в апреле.