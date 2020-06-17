Минздрав заявил о применении в России восхваляемого ВОЗ лекарства против COVID-19
Препарат дексаметазон уже применяется в российских клиниках при лечении COVID-19, однако «в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет», заявил «РИА Новости» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Дексаметазон нельзя назвать панацеей от коронавируса, сказал он в ответ на оптимизм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
При лечении тех пациентов, у которых коронавирусная инфекция сопровождается воспалением, дексаметазон действительно оказывает эффект, сказал Авдеев. Он отметил, что как противовоспалительный препарат он используется уже несколько десятилетий, его применение прописано в последний редакции перечня Минздрава. Министерство включило дексаметазон в список лекарств, применяемых для лечения COVID-19, в апреле.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал «научным прорывом» исследование Оксфордского университета об эффективности лечения COVID-19 дексаметазоном. Ученые установили, что он снижает риск смерти пациентов до 35%. Дексаметазон используется врачами с 1960-х гг., не запатентован и отпускается в аптеках Великобритании по цене около 5 фунтов стерлингов за упаковку.