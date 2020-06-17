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Минздрав заявил о применении в России восхваляемого ВОЗ лекарства против COVID-19

Ведомости

Препарат дексаметазон уже применяется в российских клиниках при лечении COVID-19, однако «в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет», заявил «РИА Новости» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Дексаметазон нельзя назвать панацеей от коронавируса, сказал он в ответ на оптимизм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При лечении тех пациентов, у которых коронавирусная инфекция сопровождается воспалением, дексаметазон действительно оказывает эффект, сказал Авдеев. Он отметил, что как противовоспалительный препарат он используется уже несколько десятилетий, его применение прописано в последний редакции перечня Минздрава. Министерство включило дексаметазон в список лекарств, применяемых для лечения COVID-19, в апреле.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал «научным прорывом» исследование Оксфордского университета об эффективности лечения COVID-19 дексаметазоном. Ученые установили, что он снижает риск смерти пациентов до 35%. Дексаметазон используется врачами с 1960-х гг., не запатентован и отпускается в аптеках Великобритании по цене около 5 фунтов стерлингов за упаковку.

Ранее по теме: ВОЗ назвала прорывом британские исследования о лекарстве против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных