Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3500 человек

По данным штаба на утро 18 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1040 человек. Общее число заболевших в столице достигло 210 785 человек, 76 871 из них активные. Выздоровели за все время эпидемии 130 431 москвичей. За последние сутки — 2046. Скончались за прошедшие сутки 49 человек. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 560 000 человек, из них выздоровели 313 963. Продолжают лечение более 230 000. Умерли — 7 660.