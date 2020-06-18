Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3500 человек
В Москве за сутки умерли еще 48 пациентов с COVID-19 и диагностированной пневмонией. Таким образом общее число скончавшихся достигло 3531 человек, сообщил оперштаб.
По данным штаба на утро 18 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1040 человек. Общее число заболевших в столице достигло 210 785 человек, 76 871 из них активные. Выздоровели за все время эпидемии 130 431 москвичей. За последние сутки — 2046. Скончались за прошедшие сутки 49 человек. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 560 000 человек, из них выздоровели 313 963. Продолжают лечение более 230 000. Умерли — 7 660.
С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Массовые мероприятия планируется разрешить в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.