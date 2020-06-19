Подмосковные фитнес-центры смогут открыться 1 июля
В Московской области спортивные организации, включая фитнес-центры, смогут возобновить работу с 1 июля при условии загрузки не более чем на 25%, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
В Москве фитнес-центры смогут открыться с 23 июня, сообщил в начале месяца мэр столицы Сергей Собянин. Около 15–20% фитнес-объектов Москвы не пережили режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, рассказала ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.
По последним данным федерального оперштаба, в Подмосковье выявлено 52 729 случаев заболевания COVID-19, продолжают лечение 30 526 пациентов. По числу выявленных зараженных регион с начала эпидемии занимает второе место, на первом – Москва, где коронавирус нашли у почти 212 000 жителей. При этом по числу умерших от коронавируса Подмосковье недавно уступило вторую строчку Санкт-Петербургу, там скончались 793 пациента с коронавирусом, а в Московской области – 755.