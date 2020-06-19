Подмосковные фитнес-центры смогут открыться 1 июля

По последним данным федерального оперштаба, в Подмосковье выявлено 52 729 случаев заболевания COVID-19, продолжают лечение 30 526 пациентов. По числу выявленных зараженных регион с начала эпидемии занимает второе место, на первом – Москва, где коронавирус нашли у почти 212 000 жителей. При этом по числу умерших от коронавируса Подмосковье недавно уступило вторую строчку Санкт-Петербургу, там скончались 793 пациента с коронавирусом, а в Московской области – 755.