В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб. Это минимальное с начала мая число смертей от коронавируса, зафиксированных за сутки.
Таким образом с начала эпидемии в столице умерли от коронавируса 3565 человек, по официальным данным. Днем ранее оперштаб сообщал о 48 смертях за сутки.
Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным на утро 19 июня, достигло 211 921 человека, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 1136 больным. Число активных случаев, т. е. человек, продолжающих лечение, составляет 75 956. За сутки выздоровело 2003 больных, всего от коронавирусной инфекции в Москве излечилось 132 434 человека.