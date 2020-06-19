В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным на утро 19 июня, достигло 211 921 человека, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 1136 больным. Число активных случаев, т. е. человек, продолжающих лечение, составляет 75 956. За сутки выздоровело 2003 больных, всего от коронавирусной инфекции в Москве излечилось 132 434 человека.